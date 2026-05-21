Wetterbericht

Sonne in Sicht - und ein Pfingstwochenende mit Sonnenbrille

In Baden-Württemberg startet der Donnerstag laut Wetterdienst noch als Übergangstag. Richtung Wochenende dürfte die Sonne dann häufiger übernehmen – und es soll spürbar nach oben gehen.

In Baden-Württemberg gibt es heute noch eine Mischung aus Sonne und Wolken. Foto: Uwe Anspach/dpa
In Baden-Württemberg gibt es heute noch eine Mischung aus Sonne und Wolken.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am heutigen Donnerstag kann sich schon einmal für das lange Pfingstwochenende in Baden-Württemberg vorbereitet werden: Denn Sonnenbrille und Trinkflasche werden ein Muss. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge geht es in Riesenschritten Richtung 30-Grad-Marke – teils sogar darüber. Der Donnerstag gelte dabei noch als Übergangstag.

Die Menschen im Ländle erwartet eine Mischung aus Sonne und Wolken und relativ hohe Temperaturen. Laut dem DWD werden im Ulmer Raum und am Bodensee bis zu 22 Grad erwartet, getoppt von 26 Grad am südlichen Oberrhein. Schauer soll es nicht geben. 

Am Wochenende soll es den Angaben nach dann sommerlich werden. Zuvor gehen die Temperaturen in der Nacht zum Freitag demnach nach aber noch einmal runter auf fünf Grad, beispielsweise auf der Schwäbischen Alb. 

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In Nordbaden könnte die 30 fallen 

Ab 30 Grad sprechen Meteorologen von einem heißen Tag. Diese Marke könnte am Freitag laut dem DWD in Nordbaden geknackt werden. Landesweit sei es sonnig und sehr warm, sagt der DWD-Sprecher über die Prognose. Die Nacht zum Samstag werde sternenklar. Und wenn die Nächte im Mai klar seien, seien sie auch noch relativ frisch, heißt es vom DWD. Zwischen 8 und 10 Grad würden es wohl werden südlich von Ulm, am Rhein und Neckar zwischen 9 und 15 Grad. 

Was machen schon ein paar Schleierwolken...

Trocken und warm geht es am Samstag tagsüber laut dem DWD weiter. 26 Grad sagt die Prognose für den Raum südlich von Ulm und auf der Schwäbischen Alb. Auf zwischen 29 und 31 Grad dürfen sich die Menschen entlang des Rheins freuen. Eventuell und punktuell könnten sogar 32 Grad erreicht werden. Das sei schon Hitze. «Schleierwolken beeinflussen dabei das Sommergefühl nicht», sagt der DWD-Sprecher. Die Nacht zum Sonntag bringt demnach Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad. 

Sehr warm bis heiß an Pfingsten 

Ein paar Schleierwolken hier und dort und Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad - das sind die Aussichten von Sonntag bis Montag.

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