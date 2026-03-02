Vorhersage

Sonne kehrt zurück - So wird das Wetter zum Wochenbeginn

Sie hat sich nur kurz versteckt. Zum Beginn der Woche zeigt sich die Sonne wieder vielerorts in voller Pracht. Eine Region dürfte hingegen etwas Pech haben - welche?

DWD: Sonniger Wochenbeginn in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
DWD: Sonniger Wochenbeginn in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem kurzen Versteckspiel am Wochenende kehrt die Sonne in Baden-Württemberg zum Wochenbeginn zurück. Am Montag gebe es nach Nebelauflösung viel Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. In Oberschwaben, vor allem an der Donau, müssten sich die Menschen allerdings bis zum Nachmittag gedulden, da es dort zunächst noch trüb sei, hieß es. Die Temperaturen sollen auf bis zu 18 Grad im Breisgau bei Freiburg klettern, wie ein DWD-Meteorologe auf Nachfrage sagte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bis zum Morgen gab es laut DWD vielerorts leichten Frost. Vereinzelt konnte es zudem glatt werden, etwa durch Reif oder überfrierende Nässe.

Auch am Dienstag wieder viel Sonne

Am Dienstag gebe es wieder viel Sonne und nur wenige Wolken - wieder mit der Ausnahme in Teilen Oberschwabens, vor allem an der Donau. Dort sei es erneut bis in die Mittagsstunden neblig und trüb. Bis zu 19 Grad erwarten die Menschen am Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg, wie der DWD mitteilte.

Auch in der Nacht zum Dienstag könne es laut Wetterdienst erneut leichten Frost geben, stellenweise sei Glätte möglich. Am Mittwoch sei es abgesehen von anfänglichen Nebelschwaden sonnig. Bis zu 18 Grad würden in Baden erreicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nebel und Sonne - DWD erwartet trockenes Herbstwetter
Vorhersage

Nebel und Sonne - DWD erwartet trockenes Herbstwetter

Morgens Nebel, nachmittags Sonne: Tagsüber kann es bis zu 18 Grad warm werden. Doch nachts droht Frost in Bodennähe.

14.10.2025

Wetter zu Wochenbeginn meist grau - vereinzelt Sonne möglich
Herbstwetter

Wetter zu Wochenbeginn meist grau - vereinzelt Sonne möglich

Grau, feucht und neblig: So sieht das Wetter zum Start in die neue Woche oft aus. Wo sich im Südwesten dennoch Sonnenstrahlen durchsetzen können und wann mit Auflockerungen zu rechnen ist.

13.10.2025

Sonniger Wochenbeginn im Süden - im Norden Wolken
Wetter-Vorhersage

Sonniger Wochenbeginn im Süden - im Norden Wolken

Zwei sommerliche Tage stehen beim Wetter in Hessen an, sogar die 30-Grad-Marke wird erreicht. Ab Mittwoch ziehen dann Schauer auf.

25.08.2025

Weitere regnerische Tage - dann endlich Sonne im Südwesten
Wettervorhersage

Weitere regnerische Tage - dann endlich Sonne im Südwesten

Den Sommer haben sich einige bestimmt anders vorgestellt. Auch der Wochenbeginn wird regnerisch. In den kommenden Tagen gibt es dann wieder mehr Sonne.

04.08.2025

Wolken, Regen und Gewitter zum Wochenbeginn
Wetter

Wolken, Regen und Gewitter zum Wochenbeginn

Am Wochenende scheint immerhin zum Teil die Sonne. In der neuen Woche dürfte sie sich seltener blicken lassen, stattdessen wird es eher grau und nass. Wann wird es wieder freundlich?

20.07.2025