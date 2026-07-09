Wettervorhersage

Sonne und Hitze prägen das Wetter

Hessen steht sonniges und zunehmend heißes Sommerwetter bevor. Bis zum Wochenende werden Temperaturen von teils deutlich mehr als 30 Grad erwartet.

Wofür noch in den Süden fliegen: Die Temperaturen steigen teils über 30 Grad. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Wofür noch in den Süden fliegen: Die Temperaturen steigen teils über 30 Grad. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es in den kommenden Tagen sonnig, trocken und zunehmend heiß. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Donnerstag regenfrei. Im Norden wird es demnach zeitweise wolkig, sonst heiter. Die Temperaturen steigen laut DWD auf maximal 24 bis 29 Grad in der Nordhälfte Hessens und bis zu 31 Grad südlich des Mains.

Am Freitag soll sich das freundliche Sommerwetter fortsetzen. Bei meist heiterem Himmel werden 27 Grad in Nordhessen und bis zu 33 Grad im Süden erwartet. Auch am Samstag bleibt es wohl sonnig und trocken. Dann dürften die Temperaturen laut DWD auf 29 bis 33 Grad im Norden sowie auf 32 bis 35 Grad in der Südhälfte klettern.

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