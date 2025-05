Sonne und milde Temperaturen am Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Den Hessinnen und Hessen steht ein freundliches Frühlingswochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet bereits für Freitagnachmittag Höchstwerte von bis zu 20 Grad. Zwar dürfte es etwas wolkig werden, Regen sei aber nicht in Sicht. Am Samstag kommt die Sonne dann noch mehr heraus. Maximal sind zwischen 19 und 23 Grad möglich, im höheren Bergland um 17 Grad. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf 9 bis 4 Grad.