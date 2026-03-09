DWD-Vorhersage

Sonne und Regen zum Wochenstart

Erst Nebel, dann Sonne – aber am Nachmittag drohen mancherorts Schauer und sogar Gewitter. Wo die Regenjacke am Wochenanfang in Baden-Württemberg nützlich wird.

Es bleibt relativ warm, aber im Tagesverlauf könnte es auch Regen geben. (Symbolfoto) Foto: Silas Stein/dpa
Es bleibt relativ warm, aber im Tagesverlauf könnte es auch Regen geben. (Symbolfoto)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem sonnigen Frühlingswochenende sollte man zum Wochenstart in Baden-Württemberg mancherorts die Regenjacke nicht vergessen. Für den Nachmittag sagen die Meteorologen des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD) einzelne Schauer und teilweise sogar ein geringes Risiko für einzelne Gewitter voraus. Die Höchsttemperaturen sollen demnach bei 13 Grad in höheren Lagen und 20 Grad am Rhein liegen. Wer morgens unterwegs ist, könnte besonders in der Nähe von größeren Flüssen und Seen stellenweise auch noch auf Nebel treffen. 

Freundlich mit einzelnen Gewittern

Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, dürfte es heiter bis sonnig werden. Im Bergland könnten sich dann zum Mittag Quellwolken bilden, am Nachmittag seien einzelne Schauer möglich. Im Südschwarzwald und auf der Alb bestehe zudem ein geringes Risiko für einzelne Gewitter mit Starkregen von 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. 

Am Dienstag werde es tagsüber viel Sonne geben. Zum Mittag bestehe dann vor allem im Bergland erneut das Risiko für Schauer und einzelne Gewitter. Die Höchstwerte sollen weiterhin bei 14 Grad im Bergland und bis 19 Grad im Rheintal liegen.

