Festwochen auf dem Wasen

Sonnenschein lockt Massen auf Wasen – so viele kamen bislang

Seit eineinhalb Wochen wird gezapft und gefeiert auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Halbzeit. Wie kommt die große Sause auf dem Cannstatter Wasen an? Die Veranstalter legen die Zahlen offen.

Mit dem 86. Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen ist Stuttgart traditionell in die Festsaison gestartet.(Archiv) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Mit dem 86. Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen ist Stuttgart traditionell in die Festsaison gestartet.(Archiv)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen ist zur Halbzeit auf dem besten Weg, die erwarteten Besucherzahlen zu übertreffen. Nach Angaben der Veranstalter wurden bislang eine Million Besucher gezählt. Damit sei das Niveau des Vorjahres knapp erreicht worden, sagte eine Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart. Ausgegangen war sie in einer vorsichtigen Schätzung von 1,5 Millionen. 

Im vergangenen Jahr kamen nach offiziellen Angaben 2,2 Millionen Besucher auf den Wasen – das war Rekord.

«Besucher sind super drauf»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Wir sind wirklich sehr zufrieden», sagte die Sprecherin. Das gute Wetter spiele den Schaustellern und Festwirten in die Karten. «Die Besucher sind super drauf, es macht wirklich Spaß.» Besucherzahlen hingen aber auch stets von vielen Faktoren ab, etwa vom Wetter, von den zeitgleichen Veranstaltungen in der naheliegenden Halle und im Stadion oder von den Ferien. 

Die Polizei sprach von einem normalen Verlauf des Fests. «Das läuft alles wie wir es erwartet haben», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Es gebe aber auch einiges zu tun. «Auf so einem Fest mit so vielen Menschen gibt es stets die ganze Bandbreite von Straftaten.»

Das 86. Frühlingsfest war am 18. April feierlich eröffnet worden, es dauert bis zum 10. Mai. Nach Angaben der Veranstalter ist es das größte Frühlingsfest Europas. Insgesamt kommen auf dem Wasen am Neckar mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute zusammen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stuttgarter Frühlingsfest feierlich eröffnet
Festwochen auf dem Wasen

Stuttgarter Frühlingsfest feierlich eröffnet

Jetzt darf gezapft und gefeiert werden auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Was macht die große Sause auf dem Cannstatter Wasen in diesem Jahr besonders?

18.04.2026

Rummel, Zelte und Adrenalin – Das bietet das Frühlingsfest
Festwochen auf dem Wasen

Rummel, Zelte und Adrenalin – Das bietet das Frühlingsfest

Es darf gezapft und gefeiert werden auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Was macht die große Sause auf dem Cannstatter Wasen in diesem Jahr besonders? Und wann lohnt ein Besuch?

18.04.2026

Rummel, Zelte und Adrenalin – Das bietet das Frühlingsfest
Festwochen auf dem Wasen

Rummel, Zelte und Adrenalin – Das bietet das Frühlingsfest

Es darf gezapft und gefeiert werden auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Was macht die große Sause auf dem Cannstatter Wasen in diesem Jahr besonders? Und wann lohnt ein Besuch?

13.04.2026

Finale des Cannstatter Wasen - sind Veranstalter zufrieden?
Cannstatter Volksfest

Finale des Cannstatter Wasen - sind Veranstalter zufrieden?

Letztes Fass, letzte Runde: 17 Tage lang wurde auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. Nun wollen Schausteller und Wirte zurückschauen auf Stimmung und Geschäft.

11.10.2025

Rekord beim Frühlingsfest: Warum die Massen zum Wasen kamen
Cannstatter Wasen

Rekord beim Frühlingsfest: Warum die Massen zum Wasen kamen

Bis zur Halbzeit hatten schon über 1,4 Millionen Menschen das Stuttgarter Frühlingsfest besucht - mehr als beim ganzen Fest im letzten Jahr. Ein Rekord ist kurz vor Schluss in Sicht. Woran liegt das?

09.05.2025