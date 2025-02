Sonniges und kaltes Wetter mit frostigen Nächten

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen auf winterlich kaltes und vielerorts sonniges Wetter einstellen. Im Tagesverlauf wird es nach Nebel- und Hochnebelauflösung heiter bis sonnig, nur stellenweise bleibt es neblig-trüb. Dabei steigen die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.