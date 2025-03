Sonniges und trockenes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Frühling kommt nach Hessen: In den kommenden Tagen soll das Wetter sonnig und trocken werden. Bereits am Sonntag sollen die Wolken auflockern und das Wetter heiter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen sieben und zehn Grad.