WM-Qualifikation

Sophia Kleinherne fällt bei DFB-Frauen aus

Sophia Kleinherne hat lange für ihre Rückkehr beim VfL Wolfsburg gekämpft. Aus der DFB-Nominierung wird nun doch nichts. Dafür bekommt ein Neuling eine Chance bei Bundestrainer Wück.

Abwehrspielerin Sophia Kleinherne ist wieder verletzt. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Abwehrspielerin Sophia Kleinherne ist wieder verletzt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Abwehrspielerin Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg muss ihr Comeback im Nationalteam verschieben. Die 25-Jährige fällt wegen einer muskulären Verletzung für die beiden ersten WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußballerinnen aus. Die DFB-Auswahl spielt am 3. März (17.45 Uhr/ARD) in Dresden gegen Slowenien und am 7. März (18.00 Uhr/ZDF) in Stavanger gegen Norwegen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bundestrainer Christian Wück hat nach DFB-Angaben für Kleinherne Neuling Jella Veit (20) von Eintracht Frankfurt für seinen 23-köpfigen Kader nachnominiert. Kleinherne hatte sich bei der EM in der Schweiz im vergangenen Sommer verletzt und zuletzt wieder in Wolfsburg ins Team zurückgekämpft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bangen um Berger: Wück-Team mit zwei Bayern-Rückkehrerinnen
Vor der Nations League

Bangen um Berger: Wück-Team mit zwei Bayern-Rückkehrerinnen

Fußball-Bundestrainer Christian Wück hat in seinem Kader für die Nations League einiges verändert. Eine Olympia-Heldin ist erst mal nicht dabei, dafür ein wichtiges Bayern-Duo.

14.10.2025

Nationalspielerin Kleinherne von Frankfurt nach Wolfsburg
Frauen-Bundesliga

Nationalspielerin Kleinherne von Frankfurt nach Wolfsburg

Eintracht Frankfurt verliert eine weitere DFB-Auswahlspielerin: Sophia Kleinherne schließt sich dem VfL Wolfsburg an.

09.06.2025

Wer spielt gegen England? Wück macht's nicht wie Hrubesch
DFB-Team gastiert in Wembley

Wer spielt gegen England? Wück macht's nicht wie Hrubesch

Der neue Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen hält sich vor seinem Debüt im Klassiker gegen England bedeckt. Wer von Beginn an spielen darf, bleibt offen - bis auf zwei Positionen.

24.10.2024

Acht Eintracht-Spielerinnen im DFB-Aufgebot
Frauen-Nationalmannschaft

Acht Eintracht-Spielerinnen im DFB-Aufgebot

Bundesliga-Spitzenreiter Eintracht Frankfurt stellt acht Spielerinnen für die Nationalmannschaft. Lisanne Gräwe ist erstmals dabei, Sophie Kleinherne wieder zurück.

15.10.2024

Erster DFB-Kader unter Wück mit zwei neuen Spielerinnen
Fußball-Nationalteam

Erster DFB-Kader unter Wück mit zwei neuen Spielerinnen

Vor seinem Debüt als Bundestrainer holt Christian Wück für die Duelle in England und gegen Australien zwei neue Gesichter ins DFB-Team. Fünf Spielerinnen, die bei Olympia fehlten, kehren zurück.

15.10.2024