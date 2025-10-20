Brände Sortieranlage in Brand – Verkehr im Umkreis gesperrt In Sontheim ist an einer Sortieranlage Feuer ausgebrochen. Was bisher bekannt ist. 20.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marijan Murat/dpa In Sontheim brennt eine Sortieranlage. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Keine Verletzten Feuer greift von Scheune auf Wohnhaus über In Sontheim geraten eine Scheune und ein Wohnhaus in Brand. Die Familie kann sich retten. Aber die Polizei beschlagnahmt das Gebäude. 30.09.2025 Brände Pferdestall gerät in Vollbrand - zwei Tiere tot Ein Pferdestall in Bergatreute steht in Flammen. Der Schaden ist wohl hoch. Nicht alle Tiere haben Glück. 08.07.2025 Brände Kappelbergtunnel nach Brand eines Autos gesperrt In einem Tunnel bei Stuttgart fängt ein Wagen plötzlich Feuer. Die Flammen können zwar schnell gelöscht werden. Trotzdem kann der Verkehr dort vorerst nicht rollen. 13.02.2025 Waldbrand in der Ukraine Brand in radioaktiv belasteter Tschernobyl-Zone ausgebrochen Die ukrainische Feuerwehr muss einen Waldbrand im radioaktiv belasteten Sperrgebiet um das ehemalige AKW Tschernobyl bekämpfen. Kriegsgegner Russland scheint nicht der Verursacher zu sein. 04.09.2024 Verkehr Brand in Gefahrguttransporter: Autobahn 7 voll gesperrt 15.09.2023