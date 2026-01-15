Wechsel

Spanischer Handballer Serradilla nur diese Saison beim TVB

Die Bundesliga pausiert - doch der TVB Stuttgart treibt seine Personalplanungen voran.

Antonio Serradilla wird nach der Saison von Stuttgart nach Magdeburg zurückkehren. (Archivbild) Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa
Antonio Serradilla wird nach der Saison von Stuttgart nach Magdeburg zurückkehren. (Archivbild)
