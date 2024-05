«Spaß mit den Fans» Trapp bewältigt EM-Frust als Spielmacher

Dreieich (dpa/lhe) - Dieser Doppelpack kam für Julian Nagelsmann zu spät - und hätte den Bundestrainer wahrscheinlich auch nicht mehr für Kevin Trapp als Teilnehmer der Fußball-EM begeistert. Seinen Frust nach der nicht erfolgten Nominierung für das Heimturnier verarbeitete der 33-Jährige nun in ungewohnter Rolle: Trapp lief beim Testspiel von Eintracht Frankfurt bei Amateurclub VfL Germania 94 Frankfurt eine Halbzeit lang als Feldspieler auf und steuerte zwei Tore bei.

«Es ging darum, noch mal Spaß zu haben als Mannschaft und mit den Fans. Ich denke, es war unterhaltsam», sagte Trapp im Anschluss an die Partie am Mittwochabend. Für die EM (14. Juni bis 14. Juli) nominierte Julian Nagelsmann neben Stammtorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München und dessen Vertreter Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) auch Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim sowie Stuttgarts Alexander Nübel. Trapp war bei der WM 2018, der EM 2021 und WM 2022 im Kader, kam aber nie zum Einsatz.

Vor 1600 Zuschauern in Dreieich hatte sich die Eintracht mit 13:1 durchgesetzt. Vereinslegende Sebastian Rode durfte bei dem deutlichen Sieg per Elfmeter den Endstand erzielen. «Es ist schön, noch mal ein Tor zu machen. Schöne familiäre Atmosphäre: Das macht einfach Spaß, die Fans sind das Kapital des Vereins», sagte Rode. Der 33-Jährige beendete zum Ende dieser Saison seine aktive Laufbahn. Das Spiel in Dreieich war endgültig sein Abschied.