Spatenstich für Gleisausbau der Strecke Hanau-Gelnhausen

Gelnhausen (dpa/lhe) - Der vierspurige Ausbau der Strecke Hanau-Gelnhausen ist eine wichtige Säule in den Bauplänen der Deutschen Bahn in Hessen. Vier statt bisher zwei beziehungsweise drei Gleise sollen dafür sorgen, dass Fern-, Regional- und Güterverkehr in der dicht besiedelten Region besser voneinander getrennt und damit eine Erhöhung der Kapazitäten sowie schnellere Verbindungen erreicht werden.