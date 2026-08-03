Speed-Kontrollwoche: Wo geblitzt wird, bleibt geheim
In Hessen kontrolliert die Polizei diese Woche verstärkt die Geschwindigkeit. Womit Autofahrer rechnen müssen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen beteiligt sich in dieser Woche wieder an der europaweiten Speed-Kontrollwoche. Bis zum 9. August führe die Polizei im gesamten Verkehrsraum Kontrollen durch, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. Wo und wann genau mit Kontrollen zu rechnen ist, werde jedoch vorher nicht veröffentlicht.
Innenminister Roman Poseck (CDU) erklärte: «Mit verstärkten Kontrollen wollen wir das Bewusstsein für die Gefahren zu schnellen Fahrens schärfen, Verstöße konsequent ahnden und so Menschenleben schützen.» Ziel sei es, dass sich alle Fahrer und Fahrerinnen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten und mit mehr Rücksicht und Verantwortung unterwegs seien. «Wir wollen mit der Speed-Week für verantwortungsbewusstes Fahren sensibilisieren.»
Auch nach Ansicht des Verkehrsclubs ADAC leisten die Kontrollen einen Beitrag zu mehr Sicherheit. Den Menschen würden so die Gefahren schnellen Fahrens bewusst gemacht. «Die Geschwindigkeit ist an die Umgebung anzupassen. So gesehen ist ein Tempolimit auch als Limit und nicht als Empfehlung zu verstehen», sagte Ulrich Chiellino, Leiter ADAC Verkehrspolitik.