Leichtathletik

Speerwerfer Vetter: Zu wenige gnadenlos zum eigenen Körper

Bei den deutschen Meisterschaften fehlt Johannes Vetter - er macht sich so seine Gedanken zu seiner Zukunft und der folgenden Generation. Sein Rat gilt auch für Fußballer.

Speerwerfer Johannes Vetter macht sich nach vielen Verletzungen Gedanken über ein Karriereende. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Speerwerfer Johannes Vetter macht sich nach vielen Verletzungen Gedanken über ein Karriereende. (Archivbild)

Bochum (dpa) - Der ehemalige Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat nach seiner Absage für die deutschen Meisterschaften am Wochenende Gedanken über ein Ende seiner Karriere öffentlich gemacht. Der 33-Jährige deutete in einem Interview der Mediengruppe «Münchner Merkur/tz» an, bei anhaltenden Problemen noch vor den nächsten Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles aufzuhören, falls sich seine gesundheitliche Situation nicht verbessert.

Nach vier, fünf Jahren mit Verletzungen stelle sich die Frage, ob es körperlich und mental noch reiche, um international konkurrenzfähig zu sein. «Wenn das nicht mehr der Fall ist, habe ich auch die Förderung nicht mehr verdient. Da muss man ehrlich sein und auch wissen: Diese Reise ist irgendwann mal vorbei», sagte Vetter. Auf die Frage, ob das am Ende des Olympia-Zyklus sei, antwortete er: «Oder vorher. Das halte ich mir offen. Vielleicht tut sich irgendeine andere Tür auf, durch die ich durchgehe.» Das Leben werde neben dem Sport viele Happy Ends bieten.

Trotz schwieriger Zeit nicht unglücklich im Leben

Es sei hart, sich einzugestehen, dass die Leistungen momentan nicht ausreichten, um einen soliden Wettkampf nach seinen Vorstellungen durchzuziehen, erklärte Vetter. Mit 97,76 Meter hält er seit fast sechs Jahren den deutschen Rekord, in dieser Saison reichte es bisher für 78,76 Meter. «Es ist aktuell wieder eine schwierige Zeit, aber mir wird nicht langweilig im Alltag. Ich gehe nicht unglücklich durchs Leben», betonte der in Dresden geborene Athlet der LG Offenburg, der sich gerade ein Haus baut.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Von der nachfolgenden Generation verlangte Vetter absolute Hingabe zur Sportart. Wenn er die jungen Leute sehe, stelle er sich oft die Frage nach der Prioritätensetzung. «Ich sehe bei zu wenigen den Willen, gnadenlos zu ihrem Körper zu sein. Wir spielen kein Unterwasser-Halma, sondern werfen Speer. Wer nicht die Arschbacken zusammenkneift, schafft es nicht», stellte Vetter fest. «Das ist übrigens bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dasselbe.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Comeback von Speerwerfer Vetter glückt nicht
Leichtathletik

Comeback von Speerwerfer Vetter glückt nicht

Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat eine lange Leidenszeit hinter sich. In Offenburg startet er zum Comeback-Wettkampf, der vorzeitig endet. Der Sieg geht an den Weltjahresbesten.

01.06.2025

Leichtathletik-Meisterschaften

Weber als deutscher Meister nach Paris - Vetter ohne Chance

Speerwerfer Julian Weber ist bei den deutschen Meisterschaften eine Klasse für sich. Ex-Weltmeister Johannes Vetter kann die letzte Chance auf das Olympia-Ticket nicht nutzen. Er muss operiert werden.

29.06.2024

Leichtathletik-WM

Speerwerfer Weber: Olympia-Versprechen nach Abwurf-«Horror»

Julian Weber kann die deutsche Medaillen-Nullnummer in Budapest auch nicht verhindern. Der Europameister wird als WM-Vierter bester Deutscher. Im nächsten Jahr will er kein Alleinunterhalter sein.

28.08.2023

Leichtathletik

Nur WM-Zuschauer: Das lange Leiden von Speerwerfer Vetter

Die letzte Chance für eine WM-Nominierung hat Johannes Vetter zuletzt verpasst. Auch eine Olympia-Teilnahme ist für den einstigen Speerwurf-Weltmeister derzeit ein ferner Traum.

02.08.2023

Diamond League

Speerwerfer Weber Zweiter - Lückenkemper wird Sprint-Dritte

Speerwerfer Julian Weber zeigt im WM-Jahr als Zweiter in der Diamond League weiter gute Form. Auch Gina Lückenkemper ist über 100 Meter schnell unterwegs.

30.06.2023