Medien: Torhüter Nübel und Urbig bei Fußball-WM dabei

Berlin (dpa) - Nach der Debatte um Manuel Neuer und Oliver Baumann plant Bundestrainer Julian Nagelsmann offenbar eine weitere Torwart-Überraschung. Neben dem Stuttgarter Alexander Nübel als Nummer drei soll auch Jonas Urbig vom FC Bayern München bei der WM in Amerika dabei sein - als «Trainingstorhüter», wie das Blatt berichtet.

Unklar ist, ob der 22-Jährige einen festen Kaderplatz bekommt und damit vier Schlussmänner im Aufgebot sind oder ob er nur als eine Art Turnier-Azubi mitreist. Beides wäre ein WM-Novum für das DFB-Team.

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Nagelsmann wird sich erst bei der offiziellen Kaderbekanntgabe am Donnerstag (13.00 Uhr) in Frankfurt zu Personalentscheidungen öffentlich äußern. Der Stuttgarter Nübel rutscht durch das erwartete Comeback von Neuer hinter den Rekordtorwart und Baumann auf die Position drei, wie «Bild» und Sky berichten. Neben Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller, die ebenfalls im Aufgebot stehen sollen, wäre Nübel der vierte VfB-Akteur.

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Bericht: So plant Nagelsmann in der Innenverteidigung

Für Urbig, der beim FC Bayern München den zuletzt oft angeschlagenen Neuer vertreten hatte, wäre es die bisherige Krönung eines steilen Karriereaufstiegs. Im März hatte ihn Nagelsmann erstmals nominiert, er musste aber angeschlagen abreisen und ist somit noch ohne Länderspieleinsatz.

Außerdem sollen die vier Innenverteidiger-Positionen feststehen. Neben Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck plant Nagelsmann demnach auch mit Borussia Dortmunds Waldemar Anton.

Kurz vor Heim-EM 2024 wurde Nübel aus Kader gestrichen

Bis zur offiziellen Bekanntgabe des Kaders möchte Nagelsmann alle Kandidaten der vorläufigen 55er-Liste in einem persönlichen Gespräch informieren. Ein Gespräch mit Baumann, in dem er über das Comeback von Neuer und seine Rolle als Nummer zwei informiert worden sein soll, habe laut Medienberichten ebenfalls schon stattgefunden.

Foto: Sven Hoppe/dpa Neuers Lehrling? Jonas Urbig fährt wohl mit zur WM. (Archivbild)

Für Nübel ist die Nominierung der Lohn einer starken Saison. Auch dank seines Schlussmanns beendete der VfB die Spielzeit auf Platz vier und qualifizierte sich so für die Champions League. Am Samstag fordern die Schwaben den FC Bayern im Pokalfinale. Bei der Heim-EM 2024 stand Nübel schon kurz vor seiner ersten großen Turnier-Teilnahme, wurde kurz vorher aber gestrichen.

Berichte: Kein WM-Ticket für Füllkrug

Publikumsliebling Niclas Füllkrug steht hingegen wohl nicht im Aufgebot. Als Spätberufener hatte der Stürmer kurz vor der WM 2022 im Alter von 29 Jahren im DFB-Team debütiert. Seitdem absolvierte der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund 24 Länderspiele und erzielte 14 Tore. Sein letztes Tor erzielte er beim 5:0 gegen Ungarn in der Nations League im September 2024. Die WM-Qualifikation verpasste Füllkrug verletzungsbedingt.