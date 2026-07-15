Was Autofahrer wissen müssen

Sperrung bei Neu-Ulm – B10 wegen Bombenentschärfung dicht

Die B10 bei Neu-Ulm ist am Donnerstagabend wegen einer Bombenentschärfung gesperrt. Autofahrerinnen und -fahrer sollten frühzeitig planen – so kommen sie trotzdem ans Ziel.

Was Autofahrerinnen und -fahrer zum Blindgänger-Fund in Neu-Ulm wissen müssen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Was Autofahrerinnen und -fahrer zum Blindgänger-Fund in Neu-Ulm wissen müssen. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf Sperrungen und Umleitungen bei Neu-Ulm einstellen: Wegen der Entschärfung zweier Weltkriegsbomben wird die Bundesstraße 10 am Donnerstag zeitweise gesperrt. Die beiden Blindgänger waren bei Sondierungsarbeiten im Pfuhler Ried gefunden worden und sollen um 20.00 Uhr durch das Sprengkommando München entschärft werden, wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte. Von etwa 19.00 bis 21.00 Uhr kommt es demnach zu Verkehrseinschränkungen. 

Die B10 wird zwischen der Anschlussstelle Burlafingen und der Abzweigung Max-Eyth-Straße bis zum Abschluss der Entschärfung gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Überregionaler Verkehr von der Autobahn 7 kommend soll bis zum Autobahndreieck Hittistetten und von dort über die B28 und weiter auf die B30 ausweichen. Wer aus Richtung Ulm auf der B28 oder B30 unterwegs ist, soll über die B28 zum Autobahndreieck Hittistetten, weiter zur Anschlussstelle Nersingen und von dort auf die B10 fahren.

Um den Fundort wurde ein Sicherheitsbereich von 1.000 Metern festgelegt. Die Evakuierung beginnt um 18.00 Uhr. Die Stadt steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit betroffenen Unternehmen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So lässt sich die Sperrung an der B10 in Ulm umfahren
Verkehr

So lässt sich die Sperrung an der B10 in Ulm umfahren

Ab Freitagabend wird eine Fahrbahn der B10 in Ulm für vier Jahre gesperrt - mit Folgen für Pendler und Reisende auf der wichtigen Verkehrsader durch die Stadt.

25.11.2025

A8 am Albaufstieg wegen Generalüberholung gesperrt
Autobahnsanierung

A8 am Albaufstieg wegen Generalüberholung gesperrt

Die A8 wird am Albaufstieg in Fahrtrichtung München über das kommende Wochenende wieder voll gesperrt. Hier gibt es Tipps für Reisende.

31.10.2025

Albaufstieg gesperrt - Generalüberholung vor dem Winter
Autobahnsanierung

Albaufstieg gesperrt - Generalüberholung vor dem Winter

Die A8 wird am Albaufstieg in Fahrtrichtung München über das kommende Wochenende wieder voll gesperrt. Hier gibt es Tipps für Reisende.

26.10.2025

Albaufstieg nach Süden dicht - Was Autofahrer wissen müssen
Autobahnsperrung

Albaufstieg nach Süden dicht - Was Autofahrer wissen müssen

Tagelange Sperrung auf einer der wichtigsten Ost-West-Achsen: Wer Richtung München unterwegs ist, sollte umplanen – und lieber eine offizielle Umleitung wählen, statt auf Landstraßen auszuweichen.

17.10.2025

Albaufstieg nach Süden dicht - Was Autofahrer wissen müssen
Autobahnsperrung

Albaufstieg nach Süden dicht - Was Autofahrer wissen müssen

Tagelange Sperrung auf einer der wichtigsten Ost-West-Achsen: Wer Richtung München unterwegs ist, sollte umplanen – und lieber eine offizielle Umleitung wählen, statt auf Landstraßen auszuweichen.

12.10.2025