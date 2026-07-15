Sperrung bei Neu-Ulm – B10 wegen Bombenentschärfung dicht
Die B10 bei Neu-Ulm ist am Donnerstagabend wegen einer Bombenentschärfung gesperrt. Autofahrerinnen und -fahrer sollten frühzeitig planen – so kommen sie trotzdem ans Ziel.
Neu-Ulm (dpa) - Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf Sperrungen und Umleitungen bei Neu-Ulm einstellen: Wegen der Entschärfung zweier Weltkriegsbomben wird die Bundesstraße 10 am Donnerstag zeitweise gesperrt. Die beiden Blindgänger waren bei Sondierungsarbeiten im Pfuhler Ried gefunden worden und sollen um 20.00 Uhr durch das Sprengkommando München entschärft werden, wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte. Von etwa 19.00 bis 21.00 Uhr kommt es demnach zu Verkehrseinschränkungen.
Die B10 wird zwischen der Anschlussstelle Burlafingen und der Abzweigung Max-Eyth-Straße bis zum Abschluss der Entschärfung gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Überregionaler Verkehr von der Autobahn 7 kommend soll bis zum Autobahndreieck Hittistetten und von dort über die B28 und weiter auf die B30 ausweichen. Wer aus Richtung Ulm auf der B28 oder B30 unterwegs ist, soll über die B28 zum Autobahndreieck Hittistetten, weiter zur Anschlussstelle Nersingen und von dort auf die B10 fahren.
Um den Fundort wurde ein Sicherheitsbereich von 1.000 Metern festgelegt. Die Evakuierung beginnt um 18.00 Uhr. Die Stadt steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit betroffenen Unternehmen.