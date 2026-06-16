Notfall

Spezialeinsatzkräfte überwältigen Klinik-Patient

Großeinsatz in einem Krankenhaus in Kirchheim: Ein Mann attackiert eine Pflegerin. Dann steigt er auf eine Balkonbrüstung.

Spezialeinsatzkräfte haben in Kirchheim einen Klinikpatienten in psychischem Ausnahmezustand überwältigt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Spezialeinsatzkräfte haben in Kirchheim einen Klinikpatienten in psychischem Ausnahmezustand überwältigt. (Symbolbild)

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Spezialkräfte der Polizei haben in einem Krankenhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen Patienten überwältigt. Der Mann soll am Morgen eine Pflegerin angegriffen und verletzt haben und anschließend auf die Brüstung eines Balkons gestiegen sein, wie die Polizei mitteilte. Dort blieb er den Angaben zufolge mehrere Stunden. Weil der psychisch auffällige Mann sich weigerte herunterzukommen, rückten eine Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkräfte an. Der Patient blieb bei dem Einsatz unverletzt und kam danach in eine Fachabteilung.

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