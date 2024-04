Sportvorstand Krösche verlängert in Frankfurt bis 2028

«Markus Krösche ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Eintracht geworden und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in den letzten Jahren so erfolgreich waren», begründete Frankfurts Aufsichtsratschef Philip Holzer die Einigung mit dem 43-Jährigen auf ein neues Arbeitspapier. «In dieser Saisonphase ist dies ein sehr starkes Signal.»

Krösche trat das Amt in Frankfurt im Sommer 2021 als Nachfolger von Fredi Bobic an. In seiner ersten Saison gewann die Eintracht überraschend die Europa League und zog damit erstmals in die Champions League ein. Ein Jahr nach dem Triumph erreichten die Hessen das DFB-Pokalfinale.