Sportwagen kracht in Mauer - hoher Schaden
Ein Aston Martin kracht in eine Mauer. Dabei wird nicht nur das Auto beschädigt. Was noch über den Unfall bekannt ist.
Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Heidelberg mit einem Sportwagen gegen einen Zaun und eine Betonmauer gefahren. Der Fahrer des Aston Martin blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 75.000 Euro. Teile der Mauer, die ein Anwesen umgab, stürzten ein. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Angaben zum Alter des Fahrers machte die Polizei nicht.