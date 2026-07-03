Unfälle

Sportwagen kracht in Mauer - hoher Schaden

Ein Aston Martin kracht in eine Mauer. Dabei wird nicht nur das Auto beschädigt. Was noch über den Unfall bekannt ist.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Heidelberg mit einem Sportwagen gegen einen Zaun und eine Betonmauer gefahren. Der Fahrer des Aston Martin blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 75.000 Euro. Teile der Mauer, die ein Anwesen umgab, stürzten ein. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Angaben zum Alter des Fahrers machte die Polizei nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Aston Martin kracht gegen Mauer
Unfall

Heidelberg: Aston Martin kracht gegen Mauer

Ein Schreck für Anwohner in der Ludolf-Krehl-Straße in Heidelberg: Am Morgen kracht plötzlich ein Aston Martin durch einen Zaun. Dabei entstand ein enormer Sachschaden.

03.07.2026

Sportwagen-Crash bei Viernheim: Extrem hoher Schaden und ein Verletzter
A67

Sportwagen-Crash bei Viernheim: Extrem hoher Schaden und ein Verletzter

Plötzlich verliert ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Für Einsatzkräfte und andere Verkehrsteilnehmer hat das spürbare Folgen.

24.06.2026

Mann kracht mit Porsche in Leitplanke – 250.000 Euro Schaden
Unfälle

Mann kracht mit Porsche in Leitplanke – 250.000 Euro Schaden

Auf der regennassen Autobahn verliert ein junger Mann die Kontrolle über seinen Sportwagen und kracht in die Leitplanke. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

13.04.2026

Fürth: Mercedes-Fahrer kracht gegen Mauer und flüchtet
Blaulicht

Fürth: Mercedes-Fahrer kracht gegen Mauer und flüchtet

Bei einem Unfall im Fürther Ortsteil Lörzenbach wurde eine Mauer beschädigt. Der Verursacher flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen.

05.06.2025

Tuttlingen

Sportwagen kracht auf nasser Autobahn in Leitplanken

09.05.2023