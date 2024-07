Sportwagen und Lkw geraten bei Unfall in Brand

Kalbach (dpa/lhe) - Ein mit einem Sportwagen beladener Lastwagen ist im osthessischen Kalbach gegen einen Stromverteilerkasten gerollt und hat einen Brand verursacht. Der Lkw und der Sportwagen fingen Feuer, wie das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda mitteilte. Der 66 Jahre alte Fahrer hatte den Laster verlassen, um die plötzlich losgegangene Alarmanlage des Sportwagens auszuschalten. Daraufhin hatte sich sein Lastwagen aus zunächst ungeklärten Gründen in Bewegung gesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 130.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand und die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.