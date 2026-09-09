Grenzübergang nach Sprengstoffverdacht wieder frei
Stundenlang Stillstand am Grenzübergang: Spürhunde hatten bei einer Kontrolle angeschlagen. Nun fließt der Verkehr wieder.
Rheinfelden (dpa) - Nach der Entwarnung wegen eines Sprengstoffverdachts an der deutsch-schweizerischen Grenze ist der stundenlang gesperrte Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn wieder geöffnet worden. «Die Autobahn konnte wieder freigegeben werden», sagte ein Polizeisprecher.
Der Übergang und die Autobahn 861 waren am späten Mittag komplett gesperrt worden, nachdem Spürhunde an einem Auto angeschlagen hatten. Es seien aber keine gefährlichen Stoffe gefunden worden, hieß es.
Die Autobahn verbindet die A98 auf der deutschen Seite mit der schweizerischen A3. Auf beiden Seiten der Grenze kam es danach zu kilometerlangen Staus.