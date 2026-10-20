Sprengstoffverdacht in Karlsruhe löst Großeinsatz aus
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rücken in Karlsruhe aus, Teile eines Stadtteils werden abgesperrt. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Ein Rätsel gibt der Fall aber weiter auf.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein mutmaßlicher Sprengstofffund hat in der Karlsruher Waldstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Mittlerweile sei das sprengstoffähnliche Objekt entschärft worden, teilte die Polizei mit. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Worum es sich bei dem Objekt genau handelte, ist auch nach der Entschärfung unklar.
Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe war der verdächtige Gegenstand bereits am Morgen bei einem Polizeieinsatz beschlagnahmt worden. Weil ein Sprengstoffverdacht nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Teile des Stadtteils vorübergehend abgesperrt. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz.
Der Entschärfungsdienst des Landeskriminalamts untersuchte den Gegenstand, um festzustellen, worum es sich handelt und ob von ihm eine Gefahr ausgeht.