Wechsel-Coup

Sprint-Ass Lückenkemper wechselt von Berlin nach Frankfurt

Gina Lückenkemper zählt zu den erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der vergangenen Jahre. Bis zu Olympia 2028 sprintet die 29-Jährige künftig im Eintracht-Trikot über die Bahn.

Gina Lückenkemper startet künftig für Eintracht Frankfurt. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Gina Lückenkemper startet künftig für Eintracht Frankfurt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 startet Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper künftig für die Leichtathletik-Abteilung von Eintracht Frankfurt. Die 29 Jahre alte 100-Meter-Europameisterin von 2022 verlässt nach sieben Jahren den SCC Berlin und hat bei den Hessen einen Vertrag bis einschließlich der Sommerspiele in Los Angeles unterschrieben.

«Das nächste große Ziel ist natürlich LA2028, daher war für mich klar: jetzt ist der Moment die Weichen dafür zu stellen und zu überlegen, wie die nächsten Jahre meiner Karriere aussehen sollen. Ich habe dann recht schnell die Gespräche mit der Eintracht gesucht, da sie nicht nur im Fußball, sondern insbesondere in der Leichtathletik eine große Tradition haben und mich sehr beeindruckt hat, wie stark die Strahlkraft des Vereins ist. Die Professionalität, mit der die Leichtathletik vorangetrieben wird, ist genau das, was mir gefällt», begründete Lückenkemper ihren Wechsel.

Etliche internationale Medaillen 

Die Sprinterin ist einer der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der vergangenen Jahre und wurde 2022 sogar zur «Sportlerin des Jahres» gewählt. Damals gewann sie bei der EM in München neben dem Titel über 100 Meter auch noch Gold mit der Staffel über 4x100 Meter. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sowie den Weltmeisterschaften 2022 und 2025 gab es zudem jeweils Staffel-Bronze. In diesem Jahr gewann sie mit der Mixed-Staffel EM-Silber. 

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Eintracht-Präsident Matthias Beck würdigte Lückenkemper als «eine herausragende Sportlerin». Ihre Verpflichtung sei ein «starkes Zeichen für die olympischen Sportarten und vor allem die Leichtathletik bei Eintracht Frankfurt».

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