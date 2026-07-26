«Sprunghafter Anstieg» - Bekifft am Steuer

Karlsruhe (dpa/lsw) - Seit der Teillegalisierung von Cannabis im April 2024 gibt es im Südwesten einen sprunghaften Anstieg von Autofahrten unter dem Einfluss von Cannabis. Das berichtete das Innenministerium unter Berufung auf Daten der letzten Jahre.

Verkehrskontrollen zeigen sprunghaften Anstieg

Demnach stieg die Zahl sogenannter folgenloser Cannabisfahrten - also solcher Fahrten, die nicht zu einem Unfall führten - zwischen April 2024 und März 2025 um 11 Prozent auf fast 6.900 Fälle. Im gleichen Zeitraum April 2025 bis März 2026 gab es einen weiteren Zuwachs um 1,2 Prozent auf beinahe 7.000 dieser Delikte, wie eine Ministeriumssprecherin sagte.

Zudem sei ein Zuwachs der Verkehrsunfälle unter Cannabiseinfluss verzeichnet worden. Zwischen April 2024 und März 2025 wurde 450 Mal bekifft ein Unfall verursacht. Im Jahr darauf belief sich diese Zahl zwischen April 2025 und März 2026 auf 488. Das entspricht einem Plus von 8,4 Prozent, wie es weiter hieß.