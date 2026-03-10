3. Fußball-Liga

SSV Ulm trennt sich von Geschäftsführer Schwarz

Mitten im Abstiegskampf hat Fußball-Drittligist SSV Ulm die Zusammenarbeit mit dem Sportchef beendet. Es ist nicht die erste Trennung in dieser turbulenten Ulmer Saison.

Der SSV Ulm trennt sich schon zum zweiten Mal in dieser Saison von seinem Sportchef. (Illustration) Foto: Harry Langer/dpa
Der SSV Ulm trennt sich schon zum zweiten Mal in dieser Saison von seinem Sportchef. (Illustration)

Ulm (dpa/lsw) - Der abstiegsgefährdete Fußball-Drittligist SSV Ulm hat sich schon zum zweiten Mal in dieser Saison von seinem Geschäftsführer getrennt. Wie der Tabellen-18. mitteilte, hat der Verein die Zusammenarbeit mit Sportchef Stephan Schwarz mit sofortiger Wirkung beendet und den Arbeitsvertrag aufgelöst. Der 55-Jährige war erst Mitte November als Nachfolger von Markus Thiele nach Ulm gekommen. Von Thiele hatte sich der SSV kurz zuvor ebenfalls getrennt.

«Wir haben in den letzten Tagen und Wochen viele Gespräche geführt», sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik Schwärzel mit Blick auf Schwarz. «Gemeinsam sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Zusammenarbeit in der Zukunft für beide Seiten nicht mehr sinnvoll ist.» Die Geschäfte der SSV Ulm 1846 Fußball GmbH & Co. KGaA würden «übergangsweise» von Schwärzel und Vorstand Robert Holzer geführt.

Acht Punkte hinter Nichtabstiegsplatz

Der SSV steht zehn Spieltage vor dem Saisonende acht Punkte hinter Rang 15 und damit dem ersten Nichtabstiegsplatz. Dem früheren Bundesligisten droht damit der Sturz von der 2. Bundesliga in die Regionalliga Südwest innerhalb eines Jahres. Am Samstag verlor der SSV beim Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05 nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3.

Nach sechs Spielen ohne Sieg empfängt die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev am Sonntag (19.30 Uhr/Magenta Sport) den FC Ingolstadt 04. Der im vergangenen November verpflichtete Dotchev ist nach Robert Lechleiter und Moritz Glasbrenner bereits Ulms dritter Chefcoach in dieser Saison.

