St. Paulis Remis-Könige spielen 0:0 in Darmstadt

Darmstadt (dpa) - Die Fußballer des FC St. Pauli bleiben die Remiskönige auf Reisen in der 2. Bundesliga. Die Hamburger kamen beim SV Darmstadt zu einem hoch verdienten 0:0 - es war ihr fünftes Unentschieden im fünften Auswärtsspiel dieser Saison.

Foto: Uwe Anspach/dpa Viele Anweisungen für die Lilien-Profis: Trainer Florian Kohfeldt.

Die Heim-Mannschaft von Florian Kohfeldt zeigte eine Woche nach der 0:4-Niederlage beim Karlsruher SC eine konzentrierte Vorstellung, war aber vor 17.810 Zuschauern mit dem Punkt gut bedient. Die Hessen stecken weiter im Tabellenkeller. Der Bundesliga-Absteiger aus Hamburg hat bisher erst ein Spiel verloren.

Smit verlässt der Mut

Schiedsrichter Timo Gansolweit konnte die Partie erst mit kurzer Verzögerung anpfeifen - nach einer Choreo im Fanblock der Gastgeber waren zahlreiche blaue und weiße Luftballons auf den Rasen geflogen. Milan Smit hätte Darmstadt nach nur sechs Minuten in Führung bringen müssen, als er alleine auf das Pauli-Tor zulief. Beim Abschluss verließ den Niederländer aber der Mut und er schoss in Bedrängnis vorbei.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum