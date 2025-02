Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Hausverwaltung

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen in Frankfurt ermittelt gegen eine Hausverwalter-Firma wegen mutmaßlicher finanzieller Unregelmäßigkeiten. Das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden soll die Rücklagen der Eigentümergemeinschaften in riskante Anleihegeschäfte gesteckt haben.