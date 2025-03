Staatsschutz ermittelt nach Diebstahl von KZ-Geschichtstafel

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Der Staatsschutz ermittelt nach dem Diebstahl einer Informationstafel der KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg). Unbekannte sollen die Tafel, die nahe einem Radweg stand, zwischen Mittwoch und Freitag geklaut haben, teilte die Polizei mit. Es werde wegen des Verdachts auf eine politisch motivierte Tat ermittelt.