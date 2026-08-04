Stadt Frankfurt bietet Kühlbusse für obdachlose Menschen
Für obdachlose Menschen kann die Hitze besonders gefährlich sein. Jetzt stellt die Stadt Frankfurt an einem zentralen Standort zwei klimatisierte Busse bereit.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Um obdachlosen Menschen an heißen Tagen etwas Abkühlung zu verschaffen, stellt die Stadt Frankfurt zwei sogenannte Kühlmobile bereit. Die klimatisierten Fahrzeuge, ausrangierte Busse, stehen bis Ende August am zentralen Willy-Brandt-Platz und bieten jeweils Platz für rund 40 Menschen, wie die Stadt mitteilte. Diese seien täglich von 13 bis 19 Uhr zugänglich.
«Extreme Hitze in Innenstädten ist ein Gesundheitsrisiko - besonders für obdachlose Menschen. Denn sie können sich nicht einfach in einem klimatisierten Einkaufszentrum oder Restaurant abkühlen», sagte die Gesundheits- und Sozialdezernatin Elke Voitl (Grüne). Mit dem Projekt werde schnell und pragmatisch auf den heißen Sommer reagiert, hieß es.
Kostenloses Trinkwasser steht in den Bussen bereit
In den Bussen werde kostenfrei Trinkwasser bereitgestellt, sagte Oliver Pitsch, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe. Zudem gebe es Ansprechpersonen, die bei Bedarf weitere Hilfsangebote vermittelten. Und der Willy-Brandt-Platz zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt sei gut erreichbar.
Mit den Kühlmobilen erweitere die Stadt Frankfurt ihre Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Menschen bei extremer Hitze, hieß es. So fahren an heißen Tagen bereits Teams mit Lastenrädern durch die Mainmetropole und verteilen Wasser, T-Shirts, Kappen, Schirme und Sonnencreme. Zudem gibt es als Pendant zum Kältebus, der im Winter unterwegs ist, auch seit dem Jahr 2022 einen Hitzebus, der in den Abendstunden und nachts unterwegs ist.