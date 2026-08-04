Stadt Frankfurt bietet Kühlbusse für obdachlose Menschen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Um obdachlosen Menschen an heißen Tagen etwas Abkühlung zu verschaffen, stellt die Stadt Frankfurt zwei sogenannte Kühlmobile bereit. Die klimatisierten Fahrzeuge, ausrangierte Busse, stehen bis Ende August am zentralen Willy-Brandt-Platz und bieten jeweils Platz für rund 40 Menschen, wie die Stadt mitteilte. Diese seien täglich von 13 bis 19 Uhr zugänglich.

«Extreme Hitze in Innenstädten ist ein Gesundheitsrisiko - besonders für obdachlose Menschen. Denn sie können sich nicht einfach in einem klimatisierten Einkaufszentrum oder Restaurant abkühlen», sagte die Gesundheits- und Sozialdezernatin Elke Voitl (Grüne). Mit dem Projekt werde schnell und pragmatisch auf den heißen Sommer reagiert, hieß es.

Kostenloses Trinkwasser steht in den Bussen bereit

In den Bussen werde kostenfrei Trinkwasser bereitgestellt, sagte Oliver Pitsch, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe. Zudem gebe es Ansprechpersonen, die bei Bedarf weitere Hilfsangebote vermittelten. Und der Willy-Brandt-Platz zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt sei gut erreichbar.

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