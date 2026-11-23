Kehl (dpa/lsw) - Nach dem Tod von fünf Menschen in einer Wohnung in Kehl (Ortenaukreis) zeigt die Stadt sich bestürzt. «Es ist eine familiäre Tragödie», sagte Oberbürgermeister Wolfram Britz (parteilos). Er sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus und hoffe für die zwei verletzten Kinder, dass sie wieder gesund werden. «Es ist für alle Beteiligten ein Schock – für die Nachbarn, aber auch für unsere Feuerwehrleute im Einsatz.»

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses waren am Vormittag zwei Erwachsene und drei Kinder tot aufgefunden worden. Zwei weitere Kinder wurden der Polizei zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr geht von einem Austritt von Kohlenmonoxid als Hintergrund aus. Ermitteln müsse die Polizei nun, ob ein technischer Defekt die Ursache sei oder eine Straftat zugrunde liege.

Die Stadt biete Bewohnerinnen und Bewohnern des Mehrfamilienhauses bei Bedarf eine vorläufige Unterkunftsmöglichkeit an, hieß es weiter. Angehörige würden von einem Notfallseelsorger betreut.