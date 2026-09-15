Stadtbahn-Ausfälle nach Oberleitungsschaden in Karlsruhe
Pendler müssen umplanen: Auf den Linien S4, S5 und S51 fahren Ersatzbusse statt Stadtbahnen. Wann sind die Reparaturarbeiten abgeschlossen?
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Oberleitungsschaden zwischen Grötzingen und der Hubstraße führt auf den Stadtbahnlinien S4, S5 und S51 in Karlsruhe zu Fahrtausfällen und Einschränkungen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Durlach Bahnhof und Grötzingen Bahnhof. Es fahren Ersatzbusse im Halbstundentakt, wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilte. Bis 16.00 Uhr sollen die Reparaturarbeiten abgeschlossen und der Verkehr in beide Richtungen wieder aufgenommen sein, sagte ein AVG-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.
Fahrgäste können laut AVG bis dahin in Richtung Bretten/Heilbronn zudem auf den RE45 der Deutschen Bahn ausweichen. Die Oberleitung sei nach bisherigem Kenntnisstand durch den Stromabnehmer einer Straßenbahn beschädigt worden. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Sabotage gibt es demnach nicht.