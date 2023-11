Städte fürchten mit Ampel-Gesetz Millionen weniger Einnahmen

Darmstadt/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Hohe Energiekosten, Inflation, steigende Zinsen und die Unterbringung von Flüchtlingen: Kommunen in Hessen sehen sich schon jetzt finanziell an der Belastungsgrenze. Erst diese Woche prognostizierte der Landesrechnungshof angesichts leerer Kassen schwere Jahre. Mit dem geplanten Wachstumschancengesetz sehen einige Gemeinden im Land weitere finanzielle Belastungen für ihre Haushalte. Unlängst schlug Darmstadt Alarm und warnte vor deutlichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer.

Was will die Berliner Ampel-Regierung?

Das am Dienstag im Bundestag mit den Stimmen der Ampel beschlossene Paket sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Die Entlastungen sollen jährlich sieben Milliarden Euro betragen. Das Gesetz muss noch vom Bundesrat gebilligt werden. Bei den Ländern stößt es aber auf deutliche Kritik. Sie monieren, dass sie und die Kommunen die steuerlichen Entlastungen zu zwei Dritteln zu tragen hätten. Das Gesetz dürfte daher in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gehen.

Eine Rückzahlung in diesem Jahr fürchtet die Landeshauptstadt Wiesbaden nicht. «Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fallen in diesem Jahr sogar höher aus, als ursprünglich erwartet worden ist», teilte die Stadt mit. «Es ist jedoch zu befürchten, dass bedingt durch das Wachstumschancengesetz Risiken in wahrscheinlich nicht unerheblicher Höhe auch auf Wiesbaden zukommen könnten.» Auch in Wiesbaden kann man das Risiko mit dem Kenntnisstand von heute aber nicht seriös quantifizieren.