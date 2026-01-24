Stall brennt – Feuerwehr rettet 70 Kühe
Ein Stall steht in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sie retten 70 Kühen das Leben.
Uhingen (dpa/lsw) - Feuerwehrleute haben durch ihre zügigen Löscharbeiten 70 Kühe in einem brennenden Stall in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) gerettet. Am Morgen bemerkte der Besitzer des Anwesens, dass eines seiner Stallgebäude brennt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden weder Tiere noch Menschen verletzt.
Es waren 101 Feuerwehrleute im Einsatz. Wieso es brannte, war zunächst unklar. Der Schaden wurde von der Polizei auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Es wird ermittelt.