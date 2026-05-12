Stalldach bricht ein - Rinder unverletzt
Mitten in der Nacht kracht ein Stalldach ein – doch die 43 Tiere kommen mit dem Schrecken davon.
Steinhausen an der Rottum (dpa/lsw) - In Steinhausen an der Rottum (Kreis Biberach) ist das Dach eines Rinderstalls eingestürzt - mit glimpflichem Ausgang. Keines der 43 Rinder im Stall sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch Menschen wurden nicht verletzt. Das Dach war in der Nacht auf einer Länge von circa 15 Metern eingebrochen. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Rinder konnten anderweitig untergebracht werden.