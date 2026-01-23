Bild
Landwirtschaft

Stallpflicht im Enzkreis wegen Vogelgrippe bei Wildvögeln

Geflügelhalter im nördlichen Enzkreis müssen ihre Tiere jetzt im Stall lassen. Was steckt hinter der neuen Pflicht – und wie groß ist die Gefahr durch H5N1 wirklich?

Stallpflicht für Geflügel in Teilen des Enzkreises. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Stallpflicht für Geflügel in Teilen des Enzkreises. (Symbolbild)

Vaihingen (dpa/lsw) - Aufgrund von Vogelgrippe-Funden bei heimischen Wildvögeln hat das Landratsamt für den nördlichen Enzkreis eine Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Sie betrifft die Gemarkungen von Maulbronn (Stadt), Ölbronn, Knittlingen und Kleinvillars, wie das Landratsamt in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. Die Anordnung gilt zunächst bis zum 12. Februar. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei einem Turmfalken, der in der Gemeinde Ölbronn-Dürrn tot aufgefunden wurde, und bei drei toten Silberreihern in der Nähe des Aalkistensees und am Eselbachteich südlich von Knittlingen wurde das Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen. Seit dem Herbst kommt es in Europa und Deutschland zu einem starken Anstieg von nachgewiesenen Vogelgrippe-Fällen (H5N1) bei Geflügel und Wildvögeln.

Nach der aktuellen Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) ist trotz eines Rückgangs nicht von einer nachhaltigen Entspannung der Lage auszugehen. Das FLI schätzt daher das Risiko des Eintrags der Vogelgrippe in Geflügelhaltungen durch Wildvögel «weiterhin als hoch ein».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vogelgrippe: Stallpflicht für Geflügel am Rhein bleibt
Verlängerung der Maßnahme

Vogelgrippe: Stallpflicht für Geflügel am Rhein bleibt

Im Dezember wurden erstmals weniger Fälle von Vogelgrippe festgestellt. Allerdings geben die Experten noch keine Entwarnung: Es werden weiter infizierte Tiere gefunden.

14.01.2026

Nach Vogelgrippe und Stallpflicht: Geflügel im Kreis Bergstraße darf wieder raus
Schutzmaßnahmen aufgehoben

Nach Vogelgrippe und Stallpflicht: Geflügel im Kreis Bergstraße darf wieder raus

Die Entscheidung des Kreises Bergstraße, die Schutzmaßnahmen zur Tierseuche aufzuheben, sorgt für Erleichterung in der Region. Zwei Landwirte berichten.

12.01.2026

Rhein-Neckar: Stallpflicht für Geflügel am Rhein nach Vogelgrippe-Funden
Tierseuche

Rhein-Neckar: Stallpflicht für Geflügel am Rhein nach Vogelgrippe-Funden

Stall statt Auslauf für Hühner entlang des Rheins: Was die neue Pflicht für Geflügelhalter bedeutet – und warum Minister Hauk trotzdem keine landesweite Maßnahme will.

13.11.2025

Vogelgrippe weitet sich aus: Hier gilt nun eine Stallpflicht
Tierseuche

Vogelgrippe weitet sich aus: Hier gilt nun eine Stallpflicht

Stallpflicht für Hühner, Enten & Co: Nach einem weiteren Vogelgrippe-Fall müssen Geflügelhalter im Norden Baden-Württembergs nun handeln. Was das bedeutet.

11.11.2025

Vogelgrippe breitet sich aus – Stallpflicht greift
Tierseuche

Vogelgrippe breitet sich aus – Stallpflicht greift

Mehr als 500.000 Tiere wurden bereits getötet, doch die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Wie reagieren Betriebe und Behörden auf die aktuellen Ausbrüche?

29.10.2025