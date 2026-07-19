Verfahren eingeleitet

Stark betrunken gegen Verkehrsschild gefahren

In einem Kreuzungsbereich kommt ein Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und verursacht einen Unfall. Polizisten bemerken erheblichen Alkoholgeruch.

Fast vier Promille wurden gemessen. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Fast vier Promille wurden gemessen. (Archivbild)

Hofheim (dpa/lhe) - Mit einem Atemalkoholwert von fast vier Promille ist ein 59-Jähriger in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) mit seinem Auto gegen ein Verkehrsschild geprallt. Der Mann sei am frühen Samstagmittag in einem Kreuzungsbereich nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme sei den Beamten der deutliche Alkoholgeruch aufgefallen.

Dem Mann sei Blut abgenommen und der Führerschein sei sichergestellt worden. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

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