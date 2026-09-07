Starke Bremsung – Vier Kinder in Bus leicht verletzt
Laut Polizei nimmt ein Auto einem Bus die Vorfahrt, der Busfahrer bremst. In dem Bus befinden sich zu dem Zeitpunkt mehrere Kinder – einige davon werden verletzt.
Marburg (dpa/lhe) - Vier Kinder sind in Marburg bei einem Beinahe-Unfall eines Autos mit einem Bus leicht verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen habe das Auto dem Bus auf einer Landstraße die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Um einen Zusammenprall zu verhindern, habe der Busfahrer stark gebremst.
Mehrere Passagiere hätten den Halt verloren und seien gegen Sitze und Wände des Busses geprallt, hieß es von der Polizei. Bei der Bremsung verletzten sich demnach vier Kinder im Alter von 10, 11 und 13 Jahren leicht. Das Auto sei weitergefahren und habe nicht angehalten, sagte ein Polizeisprecher.
Die Kinder seien von Rettungskräften versorgt und ihren Eltern übergeben worden. Das 13-jährige Kind sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Auto, das den Unfall verursacht hat.