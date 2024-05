Starke Gewitter und Unwetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe)- In Hessen werden starke Gewitter und Unwetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, ist ab Donnerstagnachmittag mit Starkregen, einzelnen Gewittern, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Örtlich soll es zu Unwettern mit heftigem Starkregen kommen, bei dem in kurzer Zeit Regenmengen von 30 Litern pro Quadratmeter möglich sind. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll vor allem in Südhessen ein Dauerregen einsetzen, in 12 bis 24 Stunden sind dabei 50 Liter Regen pro Quadratmeter wahrscheinlich. Nordhessen bleibt in der Nacht voraussichtlich niederschlagsfrei. Die Temperatur soll bis auf 12 bis neun Grad sinken.