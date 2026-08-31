Fassadenplatten stürzen herab

Starker Wind weht Bauteile von Gerüst

Eine Frau alarmiert die Einsatzkräfte, als Fassadenplatten vom Gerüst fallen. Wie Polizei, Feuerwehr und THW die Gefahr für Anwohner eindämmen.

Für die Einsatzkräfte galt es zunächst, den Gefahrenbereich abzusichern. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Für die Einsatzkräfte galt es zunächst, den Gefahrenbereich abzusichern. (Symbolbild)

Bruchköbel (dpa/lhe) - In Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) sind zwei Fassadenplatten von einem Baugerüst heruntergefallen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall am Sonntagnachmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich seien die Platten durch starken Wind vom Gerüst geweht worden.

Auf dem Gerüst an einem Mehrfamilienhaus waren den Angaben zufolge mehrere Fassadenplatten für die Montage gelagert. Eine Frau alarmierte über den Notruf die Polizei, nachdem offenbar Bauteile herabgefallen waren. Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Bereich ab. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) sicherten die verbliebenen Platten.

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