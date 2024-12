Start der letzten Tournee von Moses Pelham

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Rap-Pionier tritt ab: Moses Pelham startet am Abend (20.00 Uhr) seine nach eigenen Angaben finale Tour «Letzte Worte - Live» in seiner Heimatstadt Frankfurt. «Ich bin wirklich aufgeregt, ich fürchte, dass es sehr emotional werden wird. Und aus meiner Perspektive wird es das letzte Mal sein, dass wir uns sehen», sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Mir geht es darum, das Ganze ordentlich und in Würde zu Ende zu bringen.»