Bild
Fußball-Bundesliga

Start in die Vorbereitung: Voller Platz «ein Segen» beim SC

Der SC Freiburg ist in die kurze Wintervorbereitung gestartet. Nur zwei Profis fehlen.

Julian Schuster und der SC Freiburg sind in die Wintervorbereitung gestartet. Foto: Tom Weller/dpa
Julian Schuster und der SC Freiburg sind in die Wintervorbereitung gestartet.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf
Europa League

Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf

Gleich drei Spieler fehlen dem Team von Freiburg-Trainer Schuster im Duell mit Pilsen. Wie er den Konkurrenzkampf trotz der Ausfälle einschätzt.

26.11.2025

«Beeindruckend gut»: Freiburg verlängert mit Schuster
Fußball-Bundesliga

«Beeindruckend gut»: Freiburg verlängert mit Schuster

Als Julian Schuster beim SC von Christian Streich übernimmt, gibt es so manchen Skeptiker. Diese verstummen aber rasch. Ein neuer Vertrag ist der Lohn für seine Arbeit. Die wird jedoch nicht weniger.

21.07.2025

Vor rund 3.000 Fans: SC Freiburg startet in die Vorbereitung
Fußball-Bundesliga

Vor rund 3.000 Fans: SC Freiburg startet in die Vorbereitung

Der SC Freiburg legt wieder los. Beim Trainingsauftakt darf Kapitän Christian Günter einen Award entgegennehmen.

06.07.2025

SC Freiburg bestätigt Schuster als Streich-Nachfolger
Bundesliga

SC Freiburg bestätigt Schuster als Streich-Nachfolger

Die Fußball-Bundesliga kann auf ein neues Trainer-Gesicht gespannt sein: Ex-Profi Julian Schuster wird Nachfolger von Christian Streich beim SC Freiburg.

22.03.2024

Medien: Schuster wird Streich-Nachfolger in Freiburg
Bundesliga

Medien: Schuster wird Streich-Nachfolger in Freiburg

Die interne Nachfolger-Lösung beim SC Freiburg ist offenbar fix. Medienberichte zufolge wird Julian Schuster den Trainerposten übernehmen, wenn sich Christian Streich am Saisonende verabschiedet.

20.03.2024