Fußball-Bundesliga Start in die Vorbereitung: Voller Platz «ein Segen» beim SC Der SC Freiburg ist in die kurze Wintervorbereitung gestartet. Nur zwei Profis fehlen. 02.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Tom Weller/dpa Julian Schuster und der SC Freiburg sind in die Wintervorbereitung gestartet. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Europa League Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf Gleich drei Spieler fehlen dem Team von Freiburg-Trainer Schuster im Duell mit Pilsen. Wie er den Konkurrenzkampf trotz der Ausfälle einschätzt. 26.11.2025 Fußball-Bundesliga «Beeindruckend gut»: Freiburg verlängert mit Schuster Als Julian Schuster beim SC von Christian Streich übernimmt, gibt es so manchen Skeptiker. Diese verstummen aber rasch. Ein neuer Vertrag ist der Lohn für seine Arbeit. Die wird jedoch nicht weniger. 21.07.2025 Fußball-Bundesliga Vor rund 3.000 Fans: SC Freiburg startet in die Vorbereitung Der SC Freiburg legt wieder los. Beim Trainingsauftakt darf Kapitän Christian Günter einen Award entgegennehmen. 06.07.2025 Bundesliga SC Freiburg bestätigt Schuster als Streich-Nachfolger Die Fußball-Bundesliga kann auf ein neues Trainer-Gesicht gespannt sein: Ex-Profi Julian Schuster wird Nachfolger von Christian Streich beim SC Freiburg. 22.03.2024 Bundesliga Medien: Schuster wird Streich-Nachfolger in Freiburg Die interne Nachfolger-Lösung beim SC Freiburg ist offenbar fix. Medienberichte zufolge wird Julian Schuster den Trainerposten übernehmen, wenn sich Christian Streich am Saisonende verabschiedet. 20.03.2024