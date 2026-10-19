Insekten

Stechmücken im Oktober: Wann hat das Jucken ein Ende?

Kaum öffnet man das Fenster, schwirrt schon die erste Mücke durch das Zimmer. Warum sind Mücken im Herbst immer noch unterwegs – und wann ist mit einem Ende zu rechnen?

Regen und hohe Temperaturen begünstigen die Verbreitung von Stechmücken. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn
Regen und hohe Temperaturen begünstigen die Verbreitung von Stechmücken. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Auch im Oktober sind Stechmücken in Hessens Städten unterwegs. Regen und milde Temperaturen begünstigen die Aktivität der Tiere, besonders die der Asiatischen Tigermücke. Während heimische Mückenarten im trockenen Sommer deutlich seltener vorkamen, war die robuste Asiatische Stechmücke in diesem Jahr besonders stark verbreitet, wie die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mitteilte. 

Mit sinkenden Temperaturen habe das lästige Surren und Jucken jedoch in wenigen Wochen ein Ende, hieß es weiter. Die letzten Eier der weiblichen Mücken seien im September gelegt worden. In den nächsten Wochen dürften daher immer weniger Tiere der exotischen Art unterwegs sein, erklärte die Kabs. Bis der erste stärkere Frost die Zahl der Mücken deutlich reduziert, könnte es allerdings noch etwas dauern. Bis dahin heißt es: durchhalten!

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Asiatische Tigermücke breitet sich in Hessen aus
Möglicher Krankheitsüberträger

Asiatische Tigermücke breitet sich in Hessen aus

Als blinde Passagiere sind kleine Stechmücken aus Südostasien mit dem Klimawandel nach Deutschland gekommen. Auch in Hessen breiten sie sich aus. Das birgt Gefahren.

25.08.2025

Weitere Stechmücke aus dem Süden erstmals in Deutschland
Insekten

Weitere Stechmücke aus dem Süden erstmals in Deutschland

Eine spezielle Stechmückenart wurde erstmals in Deutschland - an der Oder - entdeckt. Forscher sehen bei dem nördlichsten Fund weltweit einen Zusammenhang mit dem Klimawandel.

03.06.2025

Bislang wenig Mücken – aber keine Entwarnung für den Sommer
Insekten

Bislang wenig Mücken – aber keine Entwarnung für den Sommer

Mücken mögen es feucht und warm. Doch von Feuchtigkeit fehlt derzeit vielerorts jede Spur – und damit sind auch Mücken seltener. Doch das kann sich schnell ändern.

16.05.2025

Insekten im Sommer

Stichfeste Fakten zu bekannten Mücken-Mythen

Laue Sommernächte - es ist die Zeit der Mücken. Hilft es, wenn das Licht aus ist oder ein Kokos-Duft auf dem Tisch steht? Manches ist Fakt - anderes nur Mythos.

14.07.2024

Infektionskrankheiten

Tigermücke: Müssen wir künftig Angst vor Stichen haben?

Mückenstiche sind nervig, können aber auch gefährlich sein: wenn potenziell tödliche Erreger übertragen werden. Noch gibt es hierzulande nur wenige Fälle, doch im Zuge des Klimawandels wachsen die Risiken.

02.07.2023