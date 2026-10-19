Stechmücken im Oktober: Wann hat das Jucken ein Ende?

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Auch im Oktober sind Stechmücken in Hessens Städten unterwegs. Regen und milde Temperaturen begünstigen die Aktivität der Tiere, besonders die der Asiatischen Tigermücke. Während heimische Mückenarten im trockenen Sommer deutlich seltener vorkamen, war die robuste Asiatische Stechmücke in diesem Jahr besonders stark verbreitet, wie die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mitteilte.

Mit sinkenden Temperaturen habe das lästige Surren und Jucken jedoch in wenigen Wochen ein Ende, hieß es weiter. Die letzten Eier der weiblichen Mücken seien im September gelegt worden. In den nächsten Wochen dürften daher immer weniger Tiere der exotischen Art unterwegs sein, erklärte die Kabs. Bis der erste stärkere Frost die Zahl der Mücken deutlich reduziert, könnte es allerdings noch etwas dauern. Bis dahin heißt es: durchhalten!