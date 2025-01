Steigt die Arbeitslosigkeit im Januar? Agentur berichtet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Über die jüngsten Trends am hessischen Arbeitsmarkt berichtet die Regionaldirektion der Arbeitsagentur an diesem Freitag (10 Uhr). Befürchtet wird, dass die Zahl der Arbeitslosen im Januar weiter zugenommen hat. Schon im Dezember hatte es einen Anstieg gegeben. Unternehmen suchen angesichts der Konjunkturflaute weniger Arbeitskräfte als in wirtschaftlich starken Zeiten, berichtete die Regionaldirektion kürzlich. Wer arbeitslos werde, habe es schwerer, einen neuen Job zu finden.