Sinzheim

Steine auf Rheintalbahn-Gleise gelegt – Sperrung

Plötzliche Vollbremsung, gesperrte Strecke und Spuren von Steinwürfen: Was Reisende am Haltepunkt Sinzheim Nord erlebten und warum die Polizei jetzt auf Hinweise hofft.

Reisende haben zwei Jugendliche beobachtet. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Reisende haben zwei Jugendliche beobachtet. (Symbolbild)

Sinzheim (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben bei Sinzheim (Kreis Rastatt) Schottersteine auf die Gleise der Rheintalbahn am Haltepunkt Sinzheim Nord gelegt. Ein Güterzug fuhr darüber, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Lokführer bremste scharf ab. Da ein Unfall mit einem Menschen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Zugstrecke knapp eine Stunde lang gesperrt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor Ort fand die Bundespolizei mehrere Schottersteine auf dem Bahnsteig und Steinmehl auf den Schienen. Das Wartehäuschen am Bahnsteig wies ebenfalls Beschädigungen auf, die voraussichtlich durch Steine entstanden sind. Reisende im Häuschen sahen den Angaben zufolge zwei dunkelhaarige Jugendliche von 14 bis 16 Jahren mit dunklen Bomberjacken vom Treppenaufgang weglaufen. Eine Fahndung blieb am Mittwoch zunächst ergebnislos.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rheintalbahn am Sonntag wegen Bombenentschärfung gesperrt
Rastatt

Rheintalbahn am Sonntag wegen Bombenentschärfung gesperrt

Zugpassagiere müssen am Wochenende auf der Rheintalbahn mit Beeinträchtigungen rechnen. Das wird auch viele Fernreisende auf der Strecke von und nach Basel treffen.

20.10.2025

Rheintalbahn bleibt eingeschränkt – ab Montag Teilbetrieb
Baupanne

Rheintalbahn bleibt eingeschränkt – ab Montag Teilbetrieb

Wegen verzögerter Bauarbeiten war die Rheintalbahn am Sonntag stundenlang gesperrt. Ab Montagmorgen fahren wieder stündlich Züge, doch Reisende müssen weiter mit Einschränkungen rechnen.

17.08.2025

Sperrung der Rheintalbahn über Ostern beginnt
Bahn

Sperrung der Rheintalbahn über Ostern beginnt

Beim Weg in die Osterferien sollte die Sperrung der Rheintalbahn beachtet werden - ab Karfreitag beginnen Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Basel. Mehr Zeit sollte eingeplant werden.

18.04.2025

Bundespolizei

Platte, Steine, Kabel und Reifen auf Rheintalbahn

01.06.2023

Achern

Rheintalbahn wegen Polizeieinsatzes gesperrt

22.05.2023