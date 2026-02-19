Steine auf Rheintalbahn-Gleise gelegt – Sperrung
Plötzliche Vollbremsung, gesperrte Strecke und Spuren von Steinwürfen: Was Reisende am Haltepunkt Sinzheim Nord erlebten und warum die Polizei jetzt auf Hinweise hofft.
Sinzheim (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben bei Sinzheim (Kreis Rastatt) Schottersteine auf die Gleise der Rheintalbahn am Haltepunkt Sinzheim Nord gelegt. Ein Güterzug fuhr darüber, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Lokführer bremste scharf ab. Da ein Unfall mit einem Menschen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Zugstrecke knapp eine Stunde lang gesperrt.
Vor Ort fand die Bundespolizei mehrere Schottersteine auf dem Bahnsteig und Steinmehl auf den Schienen. Das Wartehäuschen am Bahnsteig wies ebenfalls Beschädigungen auf, die voraussichtlich durch Steine entstanden sind. Reisende im Häuschen sahen den Angaben zufolge zwei dunkelhaarige Jugendliche von 14 bis 16 Jahren mit dunklen Bomberjacken vom Treppenaufgang weglaufen. Eine Fahndung blieb am Mittwoch zunächst ergebnislos.