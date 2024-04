Steinewerfer bremsen fahrenden Zug aus

Neu-Anspach (dpa/lhe) - Unbekannte haben im Hochtaunuskreis einen Stein auf einen fahrenden Zug geworfen und ihn damit ausgebremst. Bei dem Zwischenfall am späten Donnerstagabend wurde laut Polizei kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof von Neu-Anspach eine Fensterscheibe der Regionalbahn so stark beschädigt, dass sie die Fahrt nicht fortsetzen konnte. Verletzt wurde niemand, wie am Freitag von den Beamten mitgeteilt wurde. Die Polizei ermittelt.