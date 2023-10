Stellantis steckt Milliarden in chinesischen E-Autobauer

Amsterdam/Hongkong (dpa) - Der Autokonzern Stellantis will sich mit einem Milliardeninvestment Zugang zum wichtigen chinesischen Elektroautomarkt sichern. Für rund 1,5 Milliarden Euro erwirbt die Opel-Mutter rund 20 Prozent des chinesischen Elektroautoanbieters Leapmotor, wie die Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in Amsterdam und Hongkong mitteilten. Zusammen wollen die Firmen zudem ein Gemeinschaftsunternehmen für die Produktion und den Vertrieb von Autos außerhalb Chinas gründen - dieses soll zu 51 Prozent Stellantis gehören.