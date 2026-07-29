Halbjahreszahlen

Stellenabbau kostet Porsche Hunderte Millionen Euro

Bei Porsche fallen in den nächsten Jahren Tausende Stellen weg. So will der Sportwagenbauer Milliarden einsparen. Zunächst müssen die Schwaben aber tief in die Tasche greifen.

Porsche streicht in den kommenden Jahren Tausende Stellen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Porsche streicht in den kommenden Jahren Tausende Stellen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Die Porsche-Umbaupläne, die den Abbau von 5.000 Stellen einschließen, kommen den kriselnden Autohersteller teuer zu stehen. Die mit dem sogenannten Zukunftspaket verbundenen «Rekalibrierungskosten» werden Porsche-Finanzchef Jochen Breckner zufolge im zweiten Halbjahr voraussichtlich einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. 2027 rechne man mit Belastungen in einer ähnlichen Größenordnung. Langfristig sieht der Manager ein jährliches Einsparpotenzial im mittleren dreistelligen Millionenbereich, wie er in einer Telefonkonferenz sagte. Erste Netto-Einspareffekte seien aber erst 2028 zu erwarten.

Das zwischen Management und Gesamtbetriebsrat ausgehandelte Paket war am Montag vorgestellt worden. Es sieht den Abbau von weiteren 5.000 Stellen in der Region Stuttgart bis 2035 vor. Im Gegenzug verlängert der Sport- und Geländewagenbauer die Standortsicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind dadurch bis Ende 2035 ausgeschlossen. Zudem investiert der Konzern 2,1 Milliarden Euro in das Stammwerk Zuffenhausen und das Entwicklungszentrum in Weissach bei Stuttgart. Diese werden unter anderem durch Einschnitte bei Tariferhöhungen und Kürzungen beim Weihnachtsgeld finanziert.

Tausende Porsche-Jobs fallen weg

Hintergrund der Sparmaßnahmen ist eine tiefe Unternehmenskrise. Es ist nicht das erste Sparpaket, das die Schwaben auflegen müssen. Bereits im Februar 2025 war der Abbau von rund 1.900 Stellen in der Region Stuttgart bis 2029 vereinbart worden. Zusätzlich liefen unter anderem 2.000 befristete Verträge aus. In Summe streicht die VW-Tochter in den nächsten Jahren mehr als jede dritte Stelle in ihrer Heimat.

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