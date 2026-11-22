Sterben wird teurer - So viel kostet eine Bestattung
Wenn Menschen sterben, müssen Angehörige nicht nur den Verlust verarbeiten. Sie müssen auch die Beerdigung organisieren und bezahlen. Die Preise steigen dabei seit Jahren. Das kostet die letzte Ruhe.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Preise für Beerdigungen sind in den vergangenen zehn Jahren deutlich angestiegen. So stiegen die Preise für «Bestattungsleistungen und Friedhofsgebühren» seit Oktober 2016 um 26,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Die Preise für Begräbnisartikel, wie Sarg, Urne und Grabstein, sind demnach sogar um 38,6 Prozent gestiegen. Preise nennt das Statistische Landesamt nicht unter Verweis auf besondere Berechnungsverfahren.
Laut der Verbraucherinitiative Bestattungskultur «Aeternitas» reichen die Kosten von Bestattungen von 1.000 Euro bis zu weit über 10.000 Euro. Im Schnitt liegen demnach die Gesamtkosten bei 5.000 bis 6.000 Euro, allerdings ohne die Grabgestaltung. Mit Grabmal und Grabanlage steigen die Kosten laut dem Verein auf durchschnittlich 7.000 bis 8.000 Euro. Weitere Kosten entstünden wiederum bei einer Feuerbestattung für eine Einäscherung im Krematorium, heißt es.
Verband: Särge teurer wegen gestiegener Transportkosten
Die wichtigsten Posten bei den Bestattungskosten sind nach Angaben von «Aeternitas» üblicherweise die Leistungen des Bestattungsunternehmens, die Kosten für die Beisetzung sowie die Grabstelle. Darüber hinaus kämen noch möglicherweise Leistungen von Friedhofsgärtnereien sowie die Kosten für ein Grabmal, wie von einem Steinmetzbetrieb, hinzu.
Die Steigerung bei den Kosten für Begräbnisse bewegt sich je nach Aspekt damit über oder unter der allgemeinen Entwicklung des Preisniveaus: Laut Statistischem Landesamt lag die Inflationsrate in der Zeit seit Oktober 2016 bei 32,4 Prozent.
Der Bundesverband Deutscher Bestatter tut sich nach eigenen Angaben schwer mit einer grundsätzlichen Aussage zur Preisentwicklung. Er verweist unter anderem auf sehr unterschiedliche Gebühren der Kommunen auch mit Blick auf die Grabformen. «Als Ursachen für Preissteigerungen bei Särgen und Zubehör hat der Bundesverband Bestattungsbedarf insbesondere gestiegene Rohstoff-, Energie- und Transportkosten sowie Lieferengpässe benannt», heißt es in einer Mitteilung. «Bei der Sargherstellung betrifft dies beispielsweise Holz, aber auch Textilien und Metallteile.»