Steuern sprudeln deutlich weniger als noch im Mai erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Steuern in Hessen sprudeln weitaus weniger. «Durch die schwache wirtschaftliche Lage und die anhaltende Inflation wird Hessen deutlich weniger Steuern einnehmen als noch im Mai erwartet», teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Dienstag mit. Laut der aktuellen Steuerschätzung auf Bundes- und Länderebene verbucht Hessen nach Angaben des Finanzministeriums in Wiesbaden 2023 Mindereinnahmen von etwa einer Milliarde Euro, «die sich in den Folgejahren jedoch deutlich verringern».